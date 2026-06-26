Seniorzy zakładają na rękę te „zegarki", by w razie nagłego zdarzenia szybko nadeszła pomoc

2026-06-26, 19:50 Monika Kaczyńska/KB

Program teleopieki dla seniorów. Bransoletki przyjęły kolejne starsze osoby/fot. Monika Kaczyńska

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z czworgiem stuletnich mieszkańców województwa, uczestników regionalnego programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka, opartego na tzw. bransoletkach życia. Urządzenia te monitorują funkcje życiowe i pozwalają szybko wezwać pomoc. Seniorzy zostali przeszkoleni i otrzymali urządzenia najnowszej generacji.

– Program uruchomiliśmy po raz pierwszy w 2024 roku. Obecnie wymieniamy bransoletki na nowsze, ale dołączają też kolejne osoby. Koordynacją teleopieki zajmuje się nasze centrum dyspozycyjne w Toruniu, które w razie problemów w uruchamia procedury ratunkowe. W wielu przypadkach uratowaliśmy naszym podopiecznym życie – powiedział marszałek Piotr Całbecki.



Gośćmi Urzędu Marszałkowskiego byli państwo Kunegunda Gajewska z Kruszyna, Marianna Twaróg z Bydgoszczy, Marianna Piotrowska z Ciechocinka i Stanisław Guliński z Torunia.





Z programu korzysta 3,5 tysiąca osób, a ulokowane w Toruniu centrum monitorująco-dyspozycyjne obsługiwane jest przez profesjonalnych ratowników medycznych.

Do regionalnego programu teleopieki domowej dołączyły już 94 samorządy miejskie i gminne z Kujaw i Pomorza.

Do tej pory obsługujące system centrum telemedyczne odebrało od podopiecznych ponad 24 tysiące wezwań o pomoc.