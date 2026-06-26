Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Radziejowem. Doszło do zderzenia z autem [zdjęcia]

Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Radziejowem/fot. KPP Radziejów

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 13:00 we wsi Bartłomiejowice (gmina Osięciny, powiat radziejowski), na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 301 z drogą powiatową. W wyniku zderzenia motocykla z samochodem zginął 60-letni motocyklista.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 74-letni kierujący Skodą Fabia, mieszkaniec powiatu radziejowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym jednośladem. W wyniku uderzenia 60-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu radziejowskiego, poniósł śmierć na miejscu.



Mundurowi sprawdzili, że kierowca auta osobowego był trzeźwy. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.



Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Przy wypadku działały cztery zastępy strażackie: dwa z PSP Radziejów oraz OSP Osięciny i OSP Wola Skarbkowa. Około godz. 15:00 na miejscu były już tylko dwa zastępy oraz technicy.