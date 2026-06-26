Po pożarze samochodu autostrada A1 jest zamknięta między węzłami Nowe Marzy-Warlubie [aktualizacja]
W piątek tuż po godz. 13:00 na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Piła-Młyn zapaliło się auto osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale konieczne było zamknięcie drogi na czas akcji służb.
- Aktualizacja: od godz. 16:11 ruch odbywa się bez zakłóceń.
Jak przekazała informacja drogowa, około godz. 13:40 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku na Gdańsk pomiędzy węzłami Nowe Marzy– Warlubie.
- Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Centrum Kontroli Ruchu A1 zaleca zjazd z autostrady na węźle Nowe Marzy, a następnie przejazd drogami DK91 i DW214 i wjazd na A1 na węźle Warlubie.
- Przywrócenie normalnego ruchu na zamkniętym odcinku autostrady przewidywane jest ok. godz. 17:00.