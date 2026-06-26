Woda w Górsku i Pędzewie znów zdatna do picia - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-06-26, 13:57 Mariusz Luda/BN

Woda w Górsku i Pędzewie znów zdatna do picia/fot. Magnific/ilustracyjna

Woda na terenie Górska oraz części Pędzewa pod Toruniem jest już zdatna do spożycia. Badania nie wykazały obecności bakterii z grupy coli, a jedynym wyjątkiem jest punktowe przekroczenie mikroorganizmów w budynku przy ul. Słonecznej 8 w Górsku, gdzie trwają działania naprawcze.

- Większość pobranych prób spełnia wymagania - informuje Paweł Lisewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. - W jednym z punktów nadal są przekroczenia mikrobiologiczne. Woda jest nadal warunkowo zdatna do spożycia - dodaje.



Sanepid zapowiada dalsze badania, a ich wyniki będą znane w połowie przyszłego tygodnia. - Dotąd nikt nie zgłosił zatrucia – mówi Paweł Lisewski. - Do stacji sanitarno-epidemiologicznej nie wpłynęły żadne zgłoszenia czy też podejrzenia chorób wodozależnych, w związku z czym uznajemy, że takie najprawdopodobniej nie wystąpiły - tłumaczy.