Z Torunia prosto do Kołobrzegu, a z Bydgoszczy na Hel. Ruszają wakacyjne kursy pociągów

2026-06-26, 19:00 Monika Kaczyńska/KB

27 czerwca pociąg „Rybitwa" pojedzie do Kołobrzegu /fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Już w sobotę inauguracja letnich kursów pociągów. Z dworca Toruń Wschodni w kierunku Kołobrzegu pojedzie pociąg „Rybitwa”. Z kolei z Bydgoszczy Głównej na Hel przez Trójmiasto, Władysławowo, Chałupy, Jastarnię i Juratę zawiezie turystów „Latarnik”.

– Mamy sporo zmian – zapowiada rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska. – Po pierwsze wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu, czyli jedziemy na Hel ze stacji Bydgoszcz Główna. Pociąg wyjeżdża o 6:40, na Hel dojeżdża o 10:40, a wracamy tego samego dnia o 20:00, czyli mamy ponad 9 godzin na Helu. Pasażerowie tego chcieli. Hel to przepiękna miejscowość, nadmorski koniec naszego państwa. Polecam serdecznie!



Miłośnicy spływów kajakowych i leśnych wędrówek będą też mogli od soboty (27.06) wsiąść do pociągu „Borsuk”. Odjazd z Torunia, przez Grudziądz i Tleń, aż do Czerska. Inauguracja kursów jest połączona z festynem, który już w niedzielę (28.06) odbędzie się w pobliżu stacji kolejowej w Tleniu. W programie m.in. degustacja lokalnych potraw, pokazy ratownictwa wodnego oraz stoisko Wdeckiego Parku Krajobrazowego.