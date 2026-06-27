„Latarnik" z Bydgoszczy na Hel, „Borsuk" z Torunia do Czerska. Wakacyjne pociągi już kursują

2026-06-27, 15:00 Monika Kaczyńska, Jarosław Wieprzycki, Marcin Doliński/KB, MG

Ze stacji Bydgoszcz Główna wyruszył na Hel pociąg „Latarnik"/fot. Jarosław Wieprzycki

W pierwszy dzień wakacji zainaugurowano letnie kursy pociągów. Z dworca Toruń Wschodni w kierunku Kołobrzegu wyruszył pociąg „Rybitwa”. Z kolei z Bydgoszczy Głównej na Hel - przez Trójmiasto, Władysławowo, Chałupy, Jastarnię i Juratę - zawiózł turystów „Latarnik”.

– Mamy sporo zmian – zapowiadała rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska. – Po pierwsze wydłużyliśmy godziny pobytu na Helu, czyli jedziemy na Hel ze stacji Bydgoszcz Główna. Pociąg wyjeżdża o 6:40, na Hel dojeżdża o 10:40, a wracamy tego samego dnia o 20:00, czyli mamy ponad 9 godzin na Helu. Pasażerowie tego chcieli. Hel to przepiękna miejscowość, nadmorski koniec naszego państwa. Polecam serdecznie!



Miłośnicy spływów kajakowych i leśnych wędrówek mogą też od soboty wsiąść do pociągu „Borsuk”. Odjazd z Torunia, przez Grudziądz i Tleń, aż do Czerska.



Inauguracja kursów jest połączona z festynem, który już w niedzielę (28.06) odbędzie się w pobliżu stacji kolejowej w Tleniu. W programie m.in. degustacja lokalnych potraw, pokazy ratownictwa wodnego oraz stoisko Wdeckiego Parku Krajobrazowego.