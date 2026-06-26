2026-06-26, 13:02 Marek Ledwosiński/BN

Stan 5-letniej Zosi, która wypadła z okna na 11. piętrze we Włocławku wciąż jest poważny/fot. KM PSP Włocławek/Archiwum

Rzecznik szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy Marta Laska poinformowała Polskie Radio PiK, że stan 5-letniej Zosi, która wypadła z okna na 11. piętrze we Włocławku wciąż jest poważny. Lekarze stwierdzili u niej wielonarządowe urazy i liczne złamania.

Przypomnijmy, do wypadku doszło 5 czerwca. Dziecko cudem przeżyło upadek. W stanie krytycznym dziewczynka trafiła na oddział intensywnej terapii szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy.



Po kilku tygodniach leczenia Zosia opuściła oddział intensywnej terapii. Przeniesiono ją na oddział chirurgii dziecięcej. Jako pierwszy poinformował o tym portal TVP3 Bydgoszcz.



Rzecznik szpitala Marta Laska zastrzega, iż stan małej nadal jest poważny. - Jej stan jest ciężki, ale stabilny - dodaje.



W chwili wypadku w mieszkaniu obecna była 21-letnia matka dziewczynki. Młoda kobieta spała. Była pijana i po użyciu narkotyków. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

