Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu. Połamane i przewrócone płyty, porozrzucane znicze [zdjęcia]

2026-06-26, 12:18  Michał Zaręba/BN
Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba

Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba

Ktoś zdewastował nagrobki na cmentarzu parafialnym przy ul. Wybickiego w Toruniu. Płyty są połamane i przewrócone, a znicze porozrzucane.

- To wandalizm - usłyszał nasz reporter, który rozmawiał z odwiedzającymi groby swoich bliskich na wspomnianym cmentarzu. - Ktoś zniszczył grób mojej cioci i brata, jest przewrócona tablica i słupki. Ręce opadają, to miejsce, które wszyscy powinni szanować - dodają.

Zdarzenie wyjaśnia policja. Do sprawy będziemy wracać.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba Dewastacja nagrobków na toruńskim cmentarzu przy ul. Wybickiego/fot. Michał Zaręba

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