38 stopni w cieniu, a może i więcej. Tyle mogą pokazać termometry w regionie w weekend

2026-06-26, 15:16  Marcin Kupczyk/BN
W najbliższy weekend w naszym regionie zapanują upały/fot. Magnific/ilustracyjna

W najbliższy weekend w naszym regionie zapanują upały/fot. Magnific/ilustracyjna

Ten weekend może przynieść rekordowe upały. Temperatura w naszym regionie podskoczy do 38 stopni Celsjusza. IMGW wydało alert najwyższego stopnia!

Ostatni raz tak gorąco u nas było w 2019 roku, kiedy termometry pokazały 36,6 dziesiątych stopnia. - Ten rekord zostanie pobity - nie ma wątpliwości nasz synoptyk dr Rafał Maszewski.

Natomiast rekord absolutnej temperatury dla Torunia, odkąd wykonuje się pomiary meteorologiczne, wynosi 38,2 stopni Celsjusza. To wynik z 1959 roku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami dla wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Alert będzie obowiązywał od soboty (27 czerwca) od godziny 10:00 do poniedziałku (29 czerwca) do godziny 20:00. Synoptycy prognozują, że w sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 35 stopni Celsjusza. W niedzielę i poniedziałek upał jeszcze się nasili – termometry pokażą od 35 do nawet 39 stopni. Noce również będą bardzo ciepłe. Temperatura minimalna ma wynosić od 18 do 25 stopni Celsjusza, co oznacza wystąpienie tzw. nocy tropikalnych.

Obecnie całe województwo kujawsko-pomorskie jest objęte ostrzeżeniami meteorologicznymi drugiego stopnia przed upałami. Alerty obowiązują od czwartku (25 czerwca) od godziny 12:00 do soboty (27 czerwca) do godziny 10:00. Ostrzeżenie może być jednak kontynuowane.

W siedmiu powiatach – brodnickim, chełmińskim, grudziądzkim, świeckim, tucholskim i wąbrzeskim oraz w Grudziądzu – temperatura maksymalna w piątek wyniesie do 30–33 stopni. W nocy termometry pokażą od 16 do 19 stopni, podobnie jak w pozostałej części regionu.

Synoptycy przypominają, by w czasie upałów unikać długiego przebywania na słońcu, regularnie nawadniać organizm oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze i przewlekle chore.

Mówi synoptyk dr Rafał Maszewski

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