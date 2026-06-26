38 stopni w cieniu, a może i więcej. Tyle mogą pokazać termometry w regionie w weekend
Ten weekend może przynieść rekordowe upały. Temperatura w naszym regionie podskoczy do 38 stopni Celsjusza. IMGW wydało alert najwyższego stopnia!
Ostatni raz tak gorąco u nas było w 2019 roku, kiedy termometry pokazały 36,6 dziesiątych stopnia. - Ten rekord zostanie pobity - nie ma wątpliwości nasz synoptyk dr Rafał Maszewski.
Natomiast rekord absolutnej temperatury dla Torunia, odkąd wykonuje się pomiary meteorologiczne, wynosi 38,2 stopni Celsjusza. To wynik z 1959 roku.
Obecnie całe województwo kujawsko-pomorskie jest objęte ostrzeżeniami meteorologicznymi drugiego stopnia przed upałami. Alerty obowiązują od czwartku (25 czerwca) od godziny 12:00 do soboty (27 czerwca) do godziny 10:00. Ostrzeżenie może być jednak kontynuowane.
Synoptycy przypominają, by w czasie upałów unikać długiego przebywania na słońcu, regularnie nawadniać organizm oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze i przewlekle chore.