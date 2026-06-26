2026-06-26, 16:54 BN

Nocne utrudnienia na skrzyżowaniu Sułkowskiego i Kamiennej. Rusza układanie nowej nawierzchni/fot. ZDMiKP

Od poniedziałku, 29 czerwca, zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Kamiennej w Bydgoszczy. W godzinach nocnych wykonawca rozpocznie układanie nowej nawierzchni, co oznacza częściowe zamknięcie skrzyżowania przez około półtora tygodnia.

W godzinach od 19:00 do 5:00 skrzyżowanie Sułkowskiego z Kamienną będzie częściowo zamknięte. Kierowcy będą mogli przejechać jedynie na wprost ulicą Kamienną. Na poprzedzających skrzyżowaniach ruchem będą kierować wyznaczone osoby.



Zarządcy dróg zalecają korzystanie z objazdów prowadzących sąsiednimi ulicami oraz ulicą Gdańską lub aleją Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w zależności od kierunku podróży.



W ciągu dnia nadal będzie obowiązywała dotychczasowa organizacja ruchu. Ulica Kamienna zachowa pierwszeństwo przejazdu. Z jej wschodniego i zachodniego wlotu będzie można jechać na wprost lub skręcić w prawo. Natomiast z obu wlotów ulicy Sułkowskiego kierowcy będą mogli wyłącznie skręcić w prawo.



Po zakończeniu robót drogowych wykonawca wykona oznakowanie poziome, wyznaczy przejazdy rowerowe i uruchomi sygnalizację świetlną.



Brakujące rowerowe połączenie



Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Jej głównym celem było stworzenie brakującego połączenia rowerowego pomiędzy ulicami Ogińskiego, Chodkiewicza i Kamienną. Zakres prac został rozszerzony o wymianę nawierzchni na wybranych odcinkach ulic Sułkowskiego i Kamiennej, w tym na samym skrzyżowaniu.



Jak podkreślają drogowcy, dzięki rozszerzeniu inwestycji w najbliższych latach nie będzie konieczności prowadzenia kolejnych napraw w tym miejscu.



Prace wpłynęły również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Zmienionymi trasami kursują autobusy linii 52, 57, 65, 68 i 80.