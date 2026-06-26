Kobiety powinny się badać pod kątem raka szyjki macicy. Wiele z nich tego nie robi [Temat Tygodnia]

2026-06-26, 14:42 Katarzyna Bogucka/BN

Kobiety powinny się badać pod kątem raka szyjki macicy/fot. Magnific/ilustracyjna

Prosimy o uwagę panie, bo mowa o raku szyjki macicy. Można go wyprzedzić. Do badań i szczepień wielkich kolejek nie ma, a diagnostyka jest bezpłatna. Mimo to wiele kobiet tego nie robi.

- W Polsce poziom wyszczepienia jest na poziomie około 18 proc. - mówi dr Wioletta Starzec ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.



Zachęca, by kierować wiedzę o szczepieniach do rodziców i młodzieży, by dzieci chronić od nowotworu już na wczesnych etapach życia. - Badania są coraz dokładniejsze, wykrywamy DNA wirusa - mówi dr Wioletta Starzec. - W związku z tym jesteśmy w stanie bardzo wcześnie wykryć i zapobiegać w przyszłości wystąpieniu postaci inwazyjnej raka - dodaje.



Zmiana w programie profilaktycznym pod kątem raka szyjki macicy



W programie profilaktycznym zaszła korzystna zmiana, co podkreśla Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy wojewódzkiego NFZ-u. - Mamy możliwość wykonania testu HPV HR i jeżeli ten wynik jest pozytywny to wówczas jest wykonywana tak zwana cytologia płynna - mówi. - Takie zmiany wchodzą do programu od 1 sierpnia. W programie profilaktyki raka szyjki macicy praktycznie nie będzie już tej cytologii klasycznej, tylko będzie test HPV HR - dodaje.



Statystyki z Kujawsko-Pomorskiego NFZ są takie: z badań cytologicznych w tym roku skorzystało 2 784 pań, natomiast test HPV HR wykonało od początku roku 18 574 kobiet.



Na test HPV HR można zarejestrować się np. przez Internetowe Konto Pacjenta lub zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 800 190 590, aby uzyskać informacje na temat placówek świadczących to badanie.