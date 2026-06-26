Jest zwiastun filmu dokumentalnego, który upamiętni zamordowanych kapłanów z Borów Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-06-26, 10:55 Marcin Doliński/BN

Kadry z planu zdjęciowego do filmu pt. „Medalik”/fot. Fundacja Ocalić-Pamięć

Powstał zwiastun filmu dokumentalnego, który upamiętni pięciu zamordowanych kapłanów z Borów Tucholskich. „Medalik” to opowieść o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku.

- Ten zwiastun to coś więcej niż zapowiedź filmu, to symbol - mówi odpowiedzialny za reżyserię Kazimierz Woźniak, prezes fundacji Ocalić-Pamięć, która przygotowuje produkcję. - Ma stać się pomnikiem pamięci dla ofiar wydarzeń. Rudzki most czekał przez wiele lat na ludzi, którzy podejmą się trudnego zadania opowiedzenia losu tych, którzy oddali życie za Polskę, za swoją wiarę, za swoje wartości i za swoją tożsamość. Medalik nie jest tylko filmem historycznym, to opowieść o człowieku, o wierze, o wartościach i o Polsce - dodaje.



Dokument przygotowuje Fundacja Ocalić-Pamięć. Zdjęcia powstają w Bysławiu, Bysławku i Cekcynie i Tucholi. W filmie biorą udział rodziny bohaterów września 1939, statyści i rekonstruktorzy. Premiera zaplanowana jest na 2027 rok.





