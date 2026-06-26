Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha ma swój kujawsko-pomorski odcinek w miejscu przejścia św. Wojciecha przez Noteć

2026-06-26, 11:31 Ewa Dąbrowska/BN

Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha w Turze nad Notecią/fot. mat. organizatora

Mierzy ponad tysiąc kilometrów. Rozpoczyna się w Pradze, kończy w Gdańsku, a od dzisiaj będzie dostępny w Kujawsko-Pomorskiem. Międzynarodowy Szlak Świętego Wojciecha, to trasa pielgrzymkowo-turystyczna, która upamiętnia działalność misyjną i męczeńską śmierć jednego z głównych patronów Polski, Czech i Węgier.

Wieloetapowa trasa jest wytyczona, ale czeka na oznakowanie. W piątek odcinek kujawsko-pomorski zostanie otwarty w Turze, miejscu przeprawy św. Wojciecha przez Noteć.



Od 15.00 ekspozycja wystawy, prezentacja szlaku, prelekcja i msza święta z wprowadzeniem relikwii do kościoła św. Stanisława Kostki w Turze, z udziałem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, kustosza relikwii św. Wojciecha. O 18.30 zaplanowano przemarsz nad Noteć, odsłonięcie pamiątkowych tablic i symboliczne otwarcie odcinka Gniezno-Wyszogród. Po 19.00 inscenizacja historyczna przeprawy św. Wojciecha przez Noteć i koncert zespołu Svahy.