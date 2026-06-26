Jedna osoba ranna po zderzeniu ciężarówek na S5, a na Gdańskiej w Bydgoszczy zderzenie motocykla z busem [AKTUALIZACJA]

2026-06-26, 08:35  Marcin Doliński/BN
Zderzenie motocykla z busem/fot. Izabela Langner

Zderzenie motocykla z busem/fot. Izabela Langner

Po zderzeniu motocykla z busem na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy motocyklista został przetransportowany do szpitala. Z kolei na S5 w miejscowości Święte (pow. świecki) kolizję zaliczyły nie dwie, a trzy ciężarówki - wynika z najnowszych informacji, do których dotarło Polskie Radio PiK. Jedna z nich zapaliła się.

Jeżeli chodzi o drogę ekspresową, zablokowana jest jezdnia w kierunku Bydgoszczy. Wstępnie ustalone okoliczności zdarzenia wskazują na to, że najpierw jeden pojazd stanął w płomieniach, potem w tym miejscu zderzyły się kolejne dwie ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana. Jak poinformował nas kapitan Krystian Kaczmarek ze straży pożarnej w Świeciu, doznała ona lekkich obrażeń ręki.

Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11. Obowiązuje objazd bramą awaryjną na drogę serwisową do węzła Sartowice.

Po zderzeniu z busem na ul. Gdańskiej motocyklista został przewieziony do szpitala. Obecnie nie wiadomo, jaki jest jego stan zdrowia. W miejscu zdarzenia tworzą się korki.

Mówi kapitan Krystian Kaczmarek ze straży pożarnej w Świeciu

Zderzenie motocykla z busem/fot. Izabela Langner Płonęła ciężarówka na S5 w powiecie świeckim/fot. KP PSP Świecie/Facebook

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