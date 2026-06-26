Jedna osoba ranna po zderzeniu ciężarówek na S5, a na Gdańskiej w Bydgoszczy zderzenie motocykla z busem [AKTUALIZACJA]

2026-06-26, 08:35 Marcin Doliński/BN

Zderzenie motocykla z busem/fot. Izabela Langner

Po zderzeniu motocykla z busem na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy motocyklista został przetransportowany do szpitala. Z kolei na S5 w miejscowości Święte (pow. świecki) kolizję zaliczyły nie dwie, a trzy ciężarówki - wynika z najnowszych informacji, do których dotarło Polskie Radio PiK. Jedna z nich zapaliła się.

Jeżeli chodzi o drogę ekspresową, zablokowana jest jezdnia w kierunku Bydgoszczy. Wstępnie ustalone okoliczności zdarzenia wskazują na to, że najpierw jeden pojazd stanął w płomieniach, potem w tym miejscu zderzyły się kolejne dwie ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana. Jak poinformował nas kapitan Krystian Kaczmarek ze straży pożarnej w Świeciu, doznała ona lekkich obrażeń ręki.



Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11. Obowiązuje objazd bramą awaryjną na drogę serwisową do węzła Sartowice.



Po zderzeniu z busem na ul. Gdańskiej motocyklista został przewieziony do szpitala. Obecnie nie wiadomo, jaki jest jego stan zdrowia. W miejscu zdarzenia tworzą się korki.