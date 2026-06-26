Jak zmieni się szkoła po wakacjach? Mówiła o tym regionalna kurator oświaty w „Rozmowie Dnia”

2026-06-26, 08:52 Agnieszka Marszał/BN

Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty/fot. Artur Nowak

Co się zmieni w edukacji po rozpoczynających się wakacjach? Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty mówiła o tym w „Rozmowie Dnia”.

Polscy nauczyciele kończą rok szkolny skrajnie wyczerpani. Jak wynika z ogólnopolskiego raportu przygotowanego na zlecenie ZNP, 50 proc. nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu, 60 proc. cierpi na silne dolegliwości somatyczne, jak bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie.



Co czwarty nauczyciel chce odejść z zawodu. - O nauczycieli trzeba zadbać, bo bez dobrych pedagogów nie ma dobrej szkoły, a bez dobrostanu nauczyciela nie ma dobrostanu ucznia - mówiła w „Rozmowie Dnia” kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.



Za chwilę powiedziała kilka słów o nadchodzącej reformie. - Ma osiem kluczowych filarów, jednym z nich jest zadbanie o to, żeby polski nauczyciel darzył swój zawód nie tylko miłością, ale żeby pracodawca zadbał o niego - poinformowała Grażyna Dziedzic.



Kurator oświaty przyznaje, że zarobki nauczycieli są niewystarczające. - Te pieniądze, które dostali nauczyciele na początku mojej kadencji kuratorskiej (od 2024) jedynie zalepiły tragiczne dziury, ale nic nie poszło do przodu. Mamy tutaj wiele do zrobienia - przyznaje gość „Rozmowy Dnia”.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej. Dowiecie się m.in., jak powinna wyglądać współczesna szkoła według kurator Grażyny Dziedzic.

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