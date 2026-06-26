WZL Nr 2 z Bydgoszczy i Embraer podpisały porozumienie o współpracy. Chodzi m.in. o modernizację samolotów

2026-06-26, 17:31  Marcin Kupczyk/BN
WZL Nr 2 z Bydgoszczy i Embraer podpisały porozumienie o współpracy/fot. wzl2.mil.pl

WZL Nr 2 z Bydgoszczy i Embraer podpisały porozumienie o współpracy/fot. wzl2.mil.pl

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy i brazylijski producent samolotów Embraer podpisały memorandum o współpracy. Porozumienie dotyczy rozwoju kompetencji związanych z obsługą, wyposażaniem i modernizacją statków powietrznych, w tym wojskowego transportowca KC-390 Millennium.

Porozumienie zakłada wspólne działania m.in. w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych, integracji systemów oraz wykonywania powłok lakierniczych. Współpraca ma być związana przede wszystkim z samolotem transportowym KC-390 Millennium oraz usługami jego wsparcia i serwisowania.

Ceremonia podpisania dokumentu odbyła się w zakładach Embraera. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Embraer Defense & Security.

- Naszym celem jest stworzenie w Polsce kompetencji przemysłowych i serwisowych wspierających eksploatację samolotów KC-390 Millennium, przy jednoczesnym wzmacnianiu krajowego potencjału lotniczego i obronnego - powiedział Jakub Gazda, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. - Wierzymy, że połączenie doświadczenia Embraera z kompetencjami WZL Nr 2 przyniesie wymierne korzyści zarówno Siłom Zbrojnym RP, jak i całemu polskiemu przemysłowi obronnemu - dodał.

Mają również powstać nowe miejsca pracy. - Partnerstwo z WZL Nr 2 wzmacnia strategię Embraera opartą na rozwijaniu lokalnej współpracy przemysłowej, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju kompetencji oraz transferu technologii - zaznaczył Douglas Lobo, Wiceprezes ds. Wsparcia Klienta i Sprzedaży Usług Posprzedażowych, Embraer Services & Support.

KC-390 Millennium to średni wojskowy samolot transportowy o ładowności do 26 ton. Może wykonywać zadania transportowe, medyczne, ratownicze, humanitarne i gaśnicze. Maszyna jest przystosowana do operowania z nieutwardzonych pasów startowych oraz do tankowania w powietrzu.

Samolot znajduje się na wyposażeniu sił powietrznych Brazylii, Portugalii, Węgier, Republiki Korei, Holandii, Austrii, Czech, Uzbekistanu, Szwecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Słowacji oraz Litwy. Aby uzmysłowić sobie, jaką pozycję ma brazylijski Embraer na światowym rynku wystarczy powiedzieć, że średnio co 10 sekund gdzieś na świecie startuje samolot wyprodukowany właśnie przez tę firmę. Przewozi ona łącznie ponad 150 milionów pasażerów rocznie.

O WZL Nr 2

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jedną z największych firm lotniczych w Polsce, posiadającą blisko 80-letnie doświadczenie w zakresie obsługi technicznej, serwisowania oraz modernizacji wojskowych statków powietrznych. Spółka jest kluczowym partnerem wspierającym eksploatację i utrzymanie zdolności operacyjnych lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym samolotów C-130 Hercules oraz F-16, a także realizuje projekty dla klientów zagranicznych. WZL Nr 2 konsekwentnie inwestują w swój rozwój, nowe technologie, infrastrukturę oraz kompetencje pracowników, rozszerzając ofertę usług zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

O Embraer

Embraer jest globalną firmą z sektora lotniczego i kosmicznego z siedzibą w Brazylii. Spółka projektuje i produkuje statki powietrzne dla lotnictwa komercyjnego, biznesowego, sektora obronnego i bezpieczeństwa oraz lotnictwa rolniczego. Firma zapewnia również kompleksowe wsparcie posprzedażowe i usługi serwisowe za pośrednictwem światowej sieci własnych spółek oraz autoryzowanych partnerów.

WZL Nr 2 z Bydgoszczy i Embraer podpisały porozumienie o współpracy/fot. wzl2.mil.p WZL Nr 2 z Bydgoszczy i Embraer podpisały porozumienie o współpracy/fot. wzl2.mil.p WZL Nr 2 z Bydgoszczy i Embraer podpisały porozumienie o współpracy/fot. wzl2.mil.p

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