2026-06-26, 08:23 Natasza Trzebuchowska/BN

Szubin świętował powiatowe zakończenie roku szkolnego i otwarcie nowej hali sportowej/fot. Natasza Trzebuchowska

W czwartek Szubin świętował powiatowe zakończenie roku szkolnego i otwarcie nowej hali sportowej! Obiekt powstał Przy Zespole Szkół Specjalnych.

Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów i została dofinansowana ze środków ministerialnego Programu „Olimpia”.



Hala ma 596 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. - To nie tylko pełnowymiarowa hala sportowa, ale też całe zaplecze - mówi Krzysztof Błoński, starosta powiatu nakielskiego.



Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie Tomasz Lewandowski zauważa szansę na rozwój kultury fizycznej u uczniów, dzięki nowej hali sportowej. - Szkoła specjalna idzie taką samą ścieżką, jak szkoły masowe i tak samo odbywają się lekcje wf-u - mówi. - Dotychczas przeprowadzaliśmy lekcje tam, gdzie mogliśmy - korzystaliśmy obok z orlika lub z siłowni - dodaje.



Budowa hal w ramach programu „Olimpia” rozpoczęła się w 2023 roku. Jak informuje rzeczniczka prasowa wojewody, w Kujawsko-Pomorskiem jest 16 takich inwestycji, między innymi we Włocławku, w Rypinie czy w Bydgoszczy.