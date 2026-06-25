Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Polacy skorzystają na pomocy po wojnie? [Wieści ze Wschodu]

2026-06-25, 21:24 Michał Słobodzian/BN

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

W Gdańsku odbyła się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Na miejscu byli m.in. premier Polski Donald Tusk, premier Ukrainy Yulii Svyrydenko oraz korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski.

Efektem konferencji jest około 200 porozumień i umów dotyczących m.in. współpracy gospodarczej, energetycznej i wojskowej oraz projektów związanych z odbudową Ukrainy - w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów. O jakich umowach mowa? - O takich, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe inwestorom, szczególnie tym, którzy chcą za swoje pieniądze rozpoczynać te inwestycje i chcą je w bezpieczny sposób skończyć i otrzymać za to zapłatę - informuje Maciej Jastrzębski.



Dziennikarz Polskiego Radia, przy okazji konferencji rozmawiał z przedstawicielami największych polskich firm budowlanych. Zauważył, że oni chcą odbudować ukraińskie drogi, autostrady i trakcje kolejowe. - Zwracają uwagę na to, że każda taka inwestycja będzie się opłacała Ukraińcom, bo zostanie wykonana zgodnie ze wszystkimi standardami Unii Europejskiej, a jednocześnie będzie korzystna dla społeczeństwa polskiego, ponieważ przyniesie nowe miejsca pracy w naszym kraju - mówi Maciej Jastrzębski.



Więcej w rozmowie Michała Słobodziana z Maciejem Jastrzębskim poniżej.