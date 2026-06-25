2026-06-25, 19:43 PAP, IAR, Monika Siwak/BN

Ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz wstrzymany. Zderzyły się ze sobą dwa składy/fot. Dariusz Klimczak/Facebook

W czwartek po godz. 18 w pobliżu stacji Białośliwie (niedaleko Piły) doszło do zderzenia dwóch pociągów. Chodzi o skład Polregio relacji Piła-Bydgoszcz i skład PKP Intercity Białogard-Warszawa.

Według wstępnych informacji, nie ma osób poważnie rannych. Jak poinformował w rozmowie z Polskim Radiem PiK rzecznik Polregio Karol Jakubowski, pociągiem tego przewoźnika jechało ok. 20 osób i nikomu nic się nie stało. - Pasażerom tym będzie zapewniona zastępcza komunikacja autobusowa - zadeklarował. Natomiast rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek przekazał Polskiemu Radiu, że są osoby ranne, które jechały składem PKP Intercity. Policja poinformowała natomiast o dwóch osobach, którym udzielana jest pomoc.



Do incydentu doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. W sumie pociągami podróżowało ok. 200 osób.



Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. - Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury. Komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia - dodał.





???? Uwaga podróżni❗️ Około godziny 18:00 na stacji Białośliwie (linia kolejowa Piła - Bydgoszcz) doszło do starcia pociągów @POLREGIO_PL relacji Piła - Bydgoszcz oraz @PKPIntercityPDP relacji Białogard - Warszawa. Na miejscu działają służby.



W wyniku zdarzenia doszło do… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) June 25, 2026