Ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz wstrzymany. Zderzyły się dwa składy, ranne dwie osoby z regionu [AKTUALIZACJA]

Ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz wstrzymany. Zderzyły się ze sobą dwa składy/fot. KP PSP w Pile/Facebook
W czwartek po godz. 18 w pobliżu stacji Białośliwie (niedaleko Piły) doszło do zderzenia dwóch pociągów. Chodzi o skład Polregio relacji Piła-Bydgoszcz i skład PKP Intercity Białogard-Warszawa. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, ranne są dwie osoby z woj. kujawsko-pomorskiego.
Rzecznik prasowy pilskiej policji mł. asp. Wojciech Zeszot poinformował nas, że chodzi o mieszkańca powiatu bydgoskiego (18-latek) i nakielskiego (53-latek). Jechali składem PKP Intercity. Osoby te zostały zabrane do szpitala w Chodzieży, jednak obrażenia nie były poważne i tego samego dnia zostały wypisane.
Według wstępnych informacji, nie ma osób poważnie rannych. Rzecznik pilskiej policji powiedział Polskiemu Radiu PiK, że na miejscu ratownicy przebadali 11 osób. Trzy wymagały hospitalizacji.
Do incydentu doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. W sumie pociągami podróżowało ok. 200 osób.
Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował,że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. - Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury. Komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia - dodał.
Aktualizacja 8:34 - utrudnienia na trasie Bydgoszcz-Piła wciąż są
Na trasie wciąż panują utrudnienia. Pasażerowie jadący do Piły muszą liczyć się z przesiadką do autobusów zastępczych na stacji Wyrzysk Osiek i w Kaczorach. Niektóre kursy są odwołane. Utrudnienia mogą potrwać do południa.
Aktualizacja 9:33 - autobusy zabierają pasażerów do Piły z bydgoskiego Dworca Głównego
Pasażerowie, którzy jadą do Piły, zabierani są komunikacją zastępczą w postaci autobusów już z Dworca Głównego w Bydgoszczy.
???? Uwaga podróżni❗️ Około godziny 18:00 na stacji Białośliwie (linia kolejowa Piła - Bydgoszcz) doszło do starcia pociągów @POLREGIO_PL relacji Piła - Bydgoszcz oraz @PKPIntercityPDP relacji Białogard - Warszawa. Na miejscu działają służby.
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