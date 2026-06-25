JATEC w Bydgoszczy ważnym elementem współpracy Polski i Ukrainy. Komunikat po pierwszym dniu konferencji na rzecz odbudowy

2026-06-25, 18:46  BN
Premier Ukrainy Yulia Svyrydenko i premier Polski Donald Tusk/fot. PAP/Adam Warżawa

Premier Ukrainy Yulia Svyrydenko i premier Polski Donald Tusk/fot. PAP/Adam Warżawa

Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy zostało wskazane jako jeden z kluczowych filarów współpracy Polski, Ukrainy i NATO. W opublikowanym wspólnym komunikacie premiera Polski Donalda Tuska i premier Ukrainy Yulii Svyrydenko m.in. podkreślono rolę bydgoskiego ośrodka w wymianie doświadczeń i wzmacnianiu bezpieczeństwa regionu.

Polska i Ukraina potwierdziły wolę dalszego zacieśniania współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej. We wspólnym komunikacie podsumowującym pierwszy dzień Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku podkreślono, że bezpieczeństwo obu państw jest dziś nierozerwalnie związane, a strategiczne partnerstwo ma znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy.

Efekty konferencji w Gdańsku

W wydarzeniu uczestniczy 68 delegacji rządowych z całego świata oraz przedstawiciele ponad 30 organizacji międzynarodowych i podmiotów gospodarczych. Efektem konferencji jest około 200 porozumień i umów dotyczących m.in. współpracy gospodarczej, energetycznej i wojskowej oraz projektów związanych z odbudową Ukrainy - w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów.

Rola JATEC w Bydgoszczy

Donald Tusk i Yulia Svyrydenko zapowiedzieli rozwój współpracy wojskowo-technicznej oraz wykorzystanie doświadczeń ukraińskich zdobytych podczas wojny Rosji z Ukrainą. W tym kontekście wskazano na znaczenie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy, które ma nadal wspierać wymianę doświadczeń między NATO a Ukrainą.

Wspólne cele

Polska zadeklarowała dalsze wsparcie dla integracji Ukrainy z NATO i Unią Europejską. - Z zadowoleniem przyjmujemy zorganizowaną 15 czerwca 2026 r. konferencję międzyrządową w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i otwarcie klastra dotyczącego kwestii podstawowych oraz oczekujemy otwarcia pozostałych klastrów, zgodnie z zasadą indywidualnych osiągnięć - czytamy we wspólnym komunikacie premiera Polski i premier Ukrainy.

Oba kraje zapowiedziały również kontynuację dialogu historycznego, współpracę w zakresie edukacji oraz wspólne działania przeciwko dezinformacji. - Rozwiązywaniu sporów historycznych powinien służyć profesjonalny dialog, który zainicjowaliśmy podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego zorganizowanego w maju w Baranowie Sandomierskim - zawarto w deklaracji dostępnej na gov.pl.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy potrwa do piątku.

Cały Komunikat Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska i Premier Ukrainy Yulii Svyrydenko:

Polskę i Ukrainę łączą bliskie relacje, od czasu gdy 35 lat temu Rzeczpospolita Polska uznała niepodległość Ukrainy. Więzi między naszymi narodami umocniły się od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 r., a po pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 r. jeszcze bardziej się zacieśniły. Polacy udzielili wówczas obywatelom Ukrainy bezprecedensowego wsparcia. Obie strony doceniają niezwykłą wartość tej solidarności między naszymi narodami.

Dziś bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. Przypominamy, że pełnoskalową inwazję na Ukrainę poprzedziły żądania Rosji zmierzające do ograniczenia suwerenności państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przynależności do sojuszy. Takie żądania godzą w fundamentalne podstawy stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu zjednoczonej Europy.

Musimy wzmacniać współdziałanie w obliczu zagrożenia jakie Rosja stwarza dla obu naszych państw. Od strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy zależy bezpieczeństwo całej Europy. Naszym wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, w tym z udziałem Polski, oraz jej odbudowa jako demokratycznego państwa zintegrowanego z zachodnią wspólnotą wartości.

W tym duchu postanowiliśmy zorganizować Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, Mieście Wolności. Stała się ona okazją do spotkania 68 delegacji rządowych z całego świata, przedstawicieli ponad 30 organizacji międzynarodowych oraz licznych podmiotów gospodarczych. Dorobek Konferencji obejmuje ok. 200 porozumień i umów, w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów. Potwierdzają one naszą wolę rozwoju współpracy w dziedzinie gospodarki, energetyki i wojskowości, a także realizacji wspólnych projektów odbudowy Ukrainy. Będziemy rozwijać współpracę w obszarze wojskowo-technicznym, w szczególności poprzez realizację wspólnych projektów umożliwiających wykorzystanie ukraińskich doświadczeń z pola walki z uwzględnieniem funduszy i inicjatyw obronnych UE. Będziemy dalej wspierać wymianę doświadczeń między NATO a Ukrainą poprzez Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy.

Polska będzie nadal wspierać integrację Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi, zgodnie z podejściem opartym na wdrażaniu europejskiego prawa i standardów oraz realizacją niezbędnych reform. Z zadowoleniem przyjmujemy zorganizowaną 15 czerwca 2026 r. konferencję międzyrządową w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i otwarcie klastra dotyczącego kwestii podstawowych oraz oczekujemy otwarcia pozostałych klastrów, zgodnie z zasadą indywidualnych osiągnięć.

Pragniemy, aby istotne różnice między naszymi narodami w interpretacji złożonej historii nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Rozwiązywaniu sporów historycznych powinien służyć profesjonalny dialog, który zainicjowaliśmy podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego zorganizowanego w maju br. w Baranowie Sandomierskim. Zamierzamy też wzmocnić naszą współpracę w zakresie edukacji historycznej, a także walki z dezinformacją.

25 lat temu, 26 czerwca 2001 r., podczas wizyty we Lwowie Jan Paweł II zaapelował: „Niech przebaczenie - udzielone i uzyskane - rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”.

Realizacja tego przesłania pozostaje naszym wspólnym zadaniem.

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