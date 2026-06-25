Ciało 18-latka znaleziono w jeziorze w powiecie włocławskim - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-06-25, 18:03  Monika Siwak/BN
Ciało 18-latka znaleziono w jeziorze w powiecie włocławskim/fot. WOPR Włocławek/Facebook

Ciało 18-latka znaleziono w jeziorze w powiecie włocławskim/fot. WOPR Włocławek/Facebook

Nie żyje 18-letni mężczyzna, którego ciało znaleziono w Jeziorze Skrzyneckim w miejscowości Skrzynki (pow. włocławski). Pomimo reanimacji nie udało się go uratować.

Strażacy szukali młodego mężczyzny po tym, jak otrzymali zgłoszenie przed godz. 16. W pewnym momencie na miejscu było pięć zastępów straży, grupa ratownictwa wodno-nurkowego i grupa z sonarem do poszukiwania osób pod wodą.

Jak informuje WOPR Włocławek na swoim facebooku, mężczyzna próbował przepłynąć na drugi brzeg jeziora. Niestety, w drodze powrotnej - zaledwie 20 metrów od brzegu - zniknął pod lustrem wody.

Mówi dowódca strażackiej jednostki Włocławek starszy kapitan Joachim Zefert

Ciało 18-latka znaleziono w jeziorze w powiecie włocławskim/fot. WOPR Włocławek/Facebook Ciało 18-latka znaleziono w jeziorze w powiecie włocławskim/fot. WOPR Włocławek/Facebook Ciało 18-latka znaleziono w jeziorze w powiecie włocławskim/fot. OSP Goreń Duży/Facebook

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