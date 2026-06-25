Uczyli się przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Podsumowano piątą edycję programu „Edukacja z wojskiem”

2026-06-25, 20:15 Tatiana Adonis/BN

Podsumowano piątą edycję programu „Edukacja z wojskiem”/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy podsumowano piątą edycję programu „Edukacja z wojskiem”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie uczyli się przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Specjalne lekcje, warsztaty i spotkania z żołnierzami odbywały się od 27 kwietnia.

Celem programu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, cyberzagrożeń oraz podstaw obronności. W Bydgoszczy w tegorocznej edycji uczestniczyło kilkanaście placówek - szkół podstawowych i ponadpodstawowych.



Uczniowie uczyli się m.in. gdzie znajdować schrony czy jak się zabezpieczać w trudnych czasach. - Młode pokolenie powinno być świadome różnych możliwych zagrożeń - mówi Ireneusz Nitkiewicz z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. - W różnych sytuacjach może nastąpić blackout, wtedy nie będziemy mieli smartfona, Google Maps, AI, a trzeba będzie się umieć odnaleźć - dodaje.



W całym regionie w tegorocznej edycji programu „Edukacja z wojskiem” udział wzięło 3,5 tysiąca uczniów z ponad 140 kujawsko-pomorskich szkół. Swoją wiedzą dzielili się z nimi żołnierze z ośmiu jednostek wojskowych.