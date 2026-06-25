Seryjnego złodzieja zatrzymali bydgoscy policjanci. Udowodnili mu 9 przestępstw

2026-06-25, 15:23 BN

Seryjnego złodzieja zatrzymali bydgoscy policjanci/fot. Pixabay

9 przestępstw udowodnili 42-letniemu mieszkańcowi powiatu mogileńskiego policjanci z bydgoskiego Śródmieścia. Mężczyzna włamywał się do altanek na terenie różnych ogródków działkowych i kradł przede wszystkim elektronarzędzia.

Na jego celowniku znajdowały się wiertarki, szlifierki kątowe, wkrętarki akumulatorowe, ładowarki i akumulatory do nich, piły spalinowe, zestawy kluczy, a nawet przedłużacze. Nie gardził też alkoholem, który był w jednym z budynków.



Został zatrzymany na gorącym uczynku w poniedziałek, gdy kradł szpulę z kablem i inne przedmioty z budowy przy ulicy Magazynowej. Okazało się, że jest poszukiwany do spraw prowadzonych przez śródmiejską jednostkę.



Policjanci przedstawili mu szereg zarzutów - 8 kradzieży z włamaniem i jednej kradzieży. Wszystkie w warunkach recydywy, gdyż podejrzany już wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa o podobnym charakterze. Mężczyzna swym działaniem spowodował straty łączne opiewające na kwotę ponad 8 tysięcy złotych.



Za tego typu przestępstwa 42-latkowi grozi kara 15 lat pozbawienia wolności.

