Seryjnego złodzieja zatrzymali bydgoscy policjanci. Udowodnili mu 9 przestępstw

2026-06-25, 15:23  BN
Seryjnego złodzieja zatrzymali bydgoscy policjanci/fot. Pixabay

Seryjnego złodzieja zatrzymali bydgoscy policjanci/fot. Pixabay

9 przestępstw udowodnili 42-letniemu mieszkańcowi powiatu mogileńskiego policjanci z bydgoskiego Śródmieścia. Mężczyzna włamywał się do altanek na terenie różnych ogródków działkowych i kradł przede wszystkim elektronarzędzia.

Na jego celowniku znajdowały się wiertarki, szlifierki kątowe, wkrętarki akumulatorowe, ładowarki i akumulatory do nich, piły spalinowe, zestawy kluczy, a nawet przedłużacze. Nie gardził też alkoholem, który był w jednym z budynków.

Został zatrzymany na gorącym uczynku w poniedziałek, gdy kradł szpulę z kablem i inne przedmioty z budowy przy ulicy Magazynowej. Okazało się, że jest poszukiwany do spraw prowadzonych przez śródmiejską jednostkę.

Policjanci przedstawili mu szereg zarzutów - 8 kradzieży z włamaniem i jednej kradzieży. Wszystkie w warunkach recydywy, gdyż podejrzany już wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa o podobnym charakterze. Mężczyzna swym działaniem spowodował straty łączne opiewające na kwotę ponad 8 tysięcy złotych.

Za tego typu przestępstwa 42-latkowi grozi kara 15 lat pozbawienia wolności.

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