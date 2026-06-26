Ruszają wakacyjne pociągi do Kołobrzegu. Mieszkańcy Pomorza i Kujaw pojadą też na Hel

2026-06-26, 06:49 JW

27 czerwca wyruszy pociąg „Rybitwa" do Kołobrzegu /fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W pierwszy dzień wakacji powróci pociąg „Rybitwa", dzięki któremu mieszkańcy Pomorza i Kujaw dojadą do Kołobrzegu. Swoje kursowanie rozpocznie też „Latarnik" na Hel oraz „Borsuk" do Tlenia i Czerska.

„Rybitwą" do Kołobrzegu





Sobota (27 czerwca) upłynie pod znakiem pierwszych kursów wakacyjnych pociągów. Tak jak w poprzednich latach, uruchomiony zostanie pociąg „Rybitwa", który mieszkańców regionu zabierze do Kołobrzegu. Swoją trasę rozpocznie na stacji Toruń Wschodni, będzie zatrzymywać się też m.in. w:

Solcu Kujawskim,

Bydgoszczy,

Nakle Nad Notecią.

Pierwszy kurs z dworca Toruń Wschodni już o 7:15. Podróż będzie trwać pięć godzin.





- Bezpieczna i komfortowa komunikacja w trakcie wakacji od kilku lat jest naszym priorytetem. Jestem przekonany, że z mieszkańcy regionu z zadowoleniem skorzystają z oferty letnich połączeń kolejowych do Kołobrzegu – lubianego przez kuracjuszy kurortu na Zachodnim Wybrzeżu – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.





Uzupełnieniem oferty od blisko roku jest kursujący w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) bezpośredni pociąg z Bydgoszczy do Kołobrzegu.





„Latarnikiem" na Hel, „Borsukiem" w Bory Tucholskie





Tego samego dnia pasażerów na Hel zabierze marszałkowski pociąg „Latarnik". Skład kursować będzie codziennie w relacji Bydgoszcz Główna - Hel, zatrzymując się m.in. w Trójmieście, Władysławowie, Chałupach, Jastarni i Juracie.





Z kolei do Tlenia i Czerska będzie można dojechać pociągiem „Borsuk", który trasę zaczynać będzie w Toruniu i będzie przejeżdżać przez Grudziądz.





Tyle region wyda na przejazdy





- Rekompensata finansowa czyli dopłaty Urzędu Marszałkowskiego dla wyłonionych w przetargu operatorów pasażerskich przewozów kolejowych (Arriva i Polregio) w 2026 roku wyniesie rekordowe 267 mln złotych. W tej kwocie uwzględniono również koszty opłat jakie ponosimy na dostęp do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe – 37 milionów złotych - informuje Urząd Marszałkowski.



