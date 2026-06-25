Szkoła żegna zmarłą uczennicę. Dziewczynka i jej matka zginęły w wypadku

2026-06-25, 11:45 MG

13-letnia Amelka i jej 40-letnia mama zginęły we wtorek w tragicznym wypadku/fot. Pixabay

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli (powiat włocławski) żegna na swoim oficjalnym profilu na Facebooku Amelkę - uczennicę szóstej klasy, która wraz z matką zginęły we wtorek w wypadku.

„Jej uśmiech, dobroć i obecność na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a jej będzie nam bardzo brakować” – czytamy na Facebooku szkoły. „Amelko na zawsze pozostaniesz częścią naszej społeczności”.



13-latka i jej 40-letnia mama zginęły we wtorek w tragicznym wypadku, do którego doszło w miejscowości Dąbie Kujawskie.

