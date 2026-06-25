Gdzie jest 37-letni Tomasz Maja? Szukają go policjanci z Mogilna i rodzina

2026-06-25, 12:31 JW

Policja poszukuje 37-letniego Tomasza Maja /fot. KPP Mogilno

Mogileńscy policjanci poszukują 37-letniego Tomasza Maja. Każdy, kto posiada informację, gdzie znajduje się mężczyzna, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami.

37-latek 14 czerwca wyszedł ze szpitala w Inowrocławiu i do tej pory nie nawiązał kontaktu zarówno z rodziną, jak i opiekunem prawnym.



Mundurowi poszukują świadków, którzy mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny. Każda osoba, która może pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszona jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Mogilnie pod numerem telefonu: 47 7527 200.



Z policjantami można kontaktować się także pod numerem alarmowym 112.