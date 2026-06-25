Specjaliści apelują: Panowie, nie wstydźcie się badać! To może uratować wasze życie

2026-06-25, 14:25 Monika Kaczyńska/JW

Lekarze apelują, aby mężczyźni badali się / fot. pacjent.gov.pl

Morfologia, lipidogram, glukoza, ale też regularna kontrola jąder, a po 40. roku życia badanie PSA - to zestaw profilaktycznych badań, o których powinni pamiętać mężczyźni. Zajmują chwilę a mogą uratować życie - podkreślają eksperci. Jednak dla wielu panów to często wstydliwy temat.

- Pacjenci bardzo wstydzą się, jak przychodzą do mnie na profilaktyki. Ja się pytam, kiedy ostatnio było USG jąder, to widzę zmieszanie na ich twarzach, to na pewno, ale trzeba o tym rozmawiać, żeby zdawali sobie sprawę, żeby ta profilaktyka była - mówi Agata Ignasiak, pielęgniarka.



- Co najmniej raz w roku USG jąder i oczywiście samo badanie. Jeżeli wyczuwamy jakieś guzki zgrubienia, coś nas boli albo widzimy zaczerwienie, to pędem wtedy do lekarza i kontrolujemy. To nie jest żaden powód do wstydu. Lekarz ma takich przypadków codziennie mnóstwo, także pamiętajmy o tym, że jest po to, żeby nam pomóc - dodaje.



Przypominamy - profilaktyka to temat, którym zajmujemy się na naszej antenie w tym tygodniu.