Włocławek ma dwie nowe łodzie flisackie. Sezon na Wiśle otwarty

2026-06-25, 10:53 Agnieszka Marszał/JW

Dwie łodzie flisackie we Włocławku otrzymały swoje imiona /fot. Agnieszka Marszał

Vladislavia i Wicek - takie imiona otrzymały dwie łodzie flisackie, które rozpoczęły swój pierwszy sezon na Wiśle we Włocławku. Drewniane krypy kupiło miasto, by przypomnieć w ten sposób flisackie tradycje.

- 1594 rok. Sebastian Fabian Klonowicz uczestniczył w spływie z Flisakami. Wspomniał: „Poniżej w lewo czerwieni się dawny Włocławek. Księżą piwem i cłem sławny. Tamci pewnie zahamują statek zapłać podatek" - mówi Krzysztof Bieniecki, bosman.



- Nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna. Nabrzeże to wszystko co zostało z nami, między innymi zabudowania. To jest konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę. I wracamy ku Wiśle - wskazuje Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.



Rejsy odbywają się codziennie, warunkiem jest dobra pogoda. Łodzie startują z przystani przy ul. Piwnej, tam też można kupić bilety.



Harmonogram rejsów dostępny jest TUTAJ