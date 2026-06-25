Poważny upadek na hulajnodze pod Żninem. Ranną 14-latkę zabrał śmigłowiec LPR

2026-06-25, 08:10 Marcin Glapiak/MG

Na miejscu trwają działania służb

Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Jaroszewo w powiecie żnińskim. 14-letnia dziewczyna przewróciła się podczas jazdy na hulajnodze i doznała obrażeń.

- Po godzinie 7.00 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wpłynęło zgłoszenie o wypadku - o tym, że dziewczyna upadła na hulajnodze i doszło do urazu twarzy i nóg - mówi st. kpt. Łukasz Adamowski, oficer prasowy Komendy PSP w Żninie.



- 14-latka poruszała się ścieżką dla rowerów. Z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn straciła panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego przewróciła się i zderzyła z podłożem - mówi sierżant sztabowy Piotr Kasprzak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żninie. - Kierująca miała założony na głowie kask. Z urazem głowy została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy.