Hurtownia narkotyków zlikwidowana w Bydgoszczy! Ponad 200 kilogramów marihuany, haszyszu i amfetaminy [zdjęcia, wideo]

2026-06-25, 07:57 Maciej Wilkowski/MG

Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący mieszkanie 19-latek oraz 22-latek/fot. materiały policji

Narkotyki warte 10 milionów znaleźli policjanci z Bydgoszczy – odkryli je w mieszkaniu, w pobliżu osiedla Okole.

- To efekt wielu godzin pracy i gromadzenia informacji, zanim doszło ostatecznie do namierzenia mieszkania w Bydgoszczy, w którym był magazyn narkotyków - mówi młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji. – Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.



Ale były tam także tabletki uspokajające, przeciwlękowe (46 kg leku o nazwie Xanaxs) i 61 opakowań jednego z silnych leków opioidowych. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-latek - jak się okazało magazynier oraz 22-latek, który - jak wynika z wiedzy policjantów - pełnił rolę kuriera.



Zatrzymano też kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 24 i 28 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Dodatkowo 19-latek i 22-latek odpowiedzą za naruszenie przepisów Ustawy Prawo farmaceutyczne. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.



Policjanci traktują sprawę jako rozwojową. Nie wykluczają kolejnych zatrzymań, chcą też ustalić skąd pochodziły narkotyki i leki.