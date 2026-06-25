Hurtownia narkotyków zlikwidowana w Bydgoszczy! Ponad 200 kilogramów marihuany, haszyszu i amfetaminy [zdjęcia, wideo]

2026-06-25, 07:57  Maciej Wilkowski/MG
Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący mieszkanie 19-latek oraz 22-latek/fot. materiały policji

Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący mieszkanie 19-latek oraz 22-latek/fot. materiały policji

Narkotyki warte 10 milionów znaleźli policjanci z Bydgoszczy – odkryli je w mieszkaniu, w pobliżu osiedla Okole.

- To efekt wielu godzin pracy i gromadzenia informacji, zanim doszło ostatecznie do namierzenia mieszkania w Bydgoszczy, w którym był magazyn narkotyków - mówi młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji. – Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.

Ale były tam także tabletki uspokajające, przeciwlękowe (46 kg leku o nazwie Xanaxs) i 61 opakowań jednego z silnych leków opioidowych. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-latek - jak się okazało magazynier oraz 22-latek, który - jak wynika z wiedzy policjantów - pełnił rolę kuriera.

Zatrzymano też kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 24 i 28 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Dodatkowo 19-latek i 22-latek odpowiedzą za naruszenie przepisów Ustawy Prawo farmaceutyczne. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Policjanci traktują sprawę jako rozwojową. Nie wykluczają kolejnych zatrzymań, chcą też ustalić skąd pochodziły narkotyki i leki.

Mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji

Hurtownia narkotyków znajdowała się w mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole/wideo: materiały policji

Bydgoszcz
Hurtownia narkotyków znajdowała się w mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole/fot. materiały policji Hurtownia narkotyków znajdowała się w mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole/fot. materiały policji Hurtownia narkotyków znajdowała się w mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole/fot. materiały policji Hurtownia narkotyków znajdowała się w mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole/fot. materiały policji

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