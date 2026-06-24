Wojskowi i cywile ćwiczą pod szyldem NATO. Wielki test sieci, aplikacji i systemów [zdjęcia]

2026-06-24, 23:18  Natasza Trzebuchowska/KB
W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska

W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska

W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX. Test systemów NATO jest największym tego typu przedsięwzięciem na świecie.

Specjaliści z całego świata przeprowadzili już ponad 30 tysięcy testów. Skupiają się m.in. na sieciach, aplikacjach i nowych technologiach. Ich pracy przyglądała się reporterka Polskiego Radia PiK Natasza Trzebuchowska.

- Interpelacyjność to nic innego jak mówienie tym samym językiem w różnych obszarach - mówi rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy podpułkownik Bogumił Szynaka. - Tegoroczna edycja jest największą i najbardziej złożoną w historii przedsięwzięcia, a to dlatego, że w ramach ćwiczenia CIWIX ocenianych jest ponad 500 systemów cyfrowych skupionych w 20 obszarach tematycznych.

W skrócie: ćwiczenia sprowadzają się do tego, że w jednym czasie i miejscu zgromadzono systemy teleinformatyczne, łączności, wsparcia dowodzenia i kierowania walką ze wszystkich państw NATO oraz krajów partnerskich. Specjaliści nie tylko wojskowi, lecz także cywilni z różnych firm i instytucji naukowo-badawczych testują je, sprawdzając, czy są ze sobą na tyle kompatybilne, aby w skoordynowany sposób działać na polu walki.

Ćwiczenia CWIX w Bydgoszczy potrwają do 26 czerwca.

Mówi rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy podpułkownik Bogumił Szynaka

Bydgoszcz
W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CWIX/fot. Natasza Trzebuchowska W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CIWIX/fot. Natasza Trzebuchowsa W bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) odbywają się Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej - czyli CIWIX/fot. Natasza Trzebuchowsa

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