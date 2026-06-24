Gigantyczna partia psychotropów przejęta przez CBŚP w regionie! Wartość „towaru" - co najmniej 5 mln zł

2026-06-24, 16:00 Marek Ledwosiński/KB

We Włocławku zatrzymany został 37-letni mężczyzna, przy którym ujawniono bagaż z zawartością 132 kg brutto substancji psychotropowej. Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

We Włocławku zatrzymany został 37-letni mężczyzna, przy którym ujawniono bagaż z zawartością 132 kg brutto substancji psychotropowej w postaci 3 CMC. Na jego trop wpadli funkcjonariusze włocławskiego CBŚP - Zarządu w Bydgoszczy.

Jak przekazała w komunikacie prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku, zatrzymanemu postawiono zarzut uczestnictwa w obrocie substancjami psychotropowymi w znacznej ilości.

Podejrzany nie odniósł się w jednoznaczny sposób do stawianych mu zarzutów. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny i pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Była to jak dotychczas największa partia środków psychotropowych ujawniona na naszym terenie, o szacunkowej wartości rynkowej nie mniejszej niż 5 milionów złotych, z której można uzyskać 132 400 porcji handlowych narkotyków.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku, we współpracy z włocławskim wydziałem CBŚP, Zarządem w Bydgoszczy.

Dla dobra śledztwa prokuratura nie chce informować o tym, czy mężczyzna pochodzi z Włocławka, czy był tu przejazdem.

Nie wiadomo, czy zatrzymano go w czyimś domu, czy też w hotelu. Śledczy nie chcą mówić, czy zatrzymany jest członkiem grupy przestępczej, czy był w przeszłości karany, ani tez nie ujawniają treści jego wyjaśnień.