Kolejny wypadek w Prądocinie pod Bydgoszczą. Zderzenie ciężarówki z osobówką [zdjęcia]

2026-06-24, 15:26 Agata Raczek/KB

Zderzenie ciężarówki osobówki w Prądocinie/ Fot. policja

Jedna osoba została ranna na drodze w Prądocinie pod Bydgoszczą. Na krajowej „25" zderzyły się dwa pojazdy: ciężarówka i osobówka.

- Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki Scania z samochodem osobowym terenowym marki Jeep - potwierdza mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.

- W wyniku tego zdarzenia jedna osoba, to jest kierujący samochodem osobowym, została uwięziona w pojeździe. Strażacy, żeby go uwolnić, używali narzędzi hydraulicznych. Po kilku minutach osoba ta została bezpiecznie ewakuowana i w tej chwili jest pod opieką ratowników medycznych.



Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala. Droga jest zablokowana.





Tymczasem trwa wyjaśnianie wtorkowej tragedii - także w Prądocinie