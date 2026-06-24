Kolejny wypadek w Prądocinie pod Bydgoszczą. Zderzenie ciężarówki z osobówką [zdjęcia]
Jedna osoba została ranna na drodze w Prądocinie pod Bydgoszczą. Na krajowej „25" zderzyły się dwa pojazdy: ciężarówka i osobówka.
- Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki Scania z samochodem osobowym terenowym marki Jeep - potwierdza mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.
- W wyniku tego zdarzenia jedna osoba, to jest kierujący samochodem osobowym, została uwięziona w pojeździe. Strażacy, żeby go uwolnić, używali narzędzi hydraulicznych. Po kilku minutach osoba ta została bezpiecznie ewakuowana i w tej chwili jest pod opieką ratowników medycznych.
Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala. Droga jest zablokowana.
Tymczasem trwa wyjaśnianie wtorkowej tragedii - także w Prądocinie. Kierowca śmiertelnie potrącił 72-latka. Sprawca był pod wpływem narkotyków - ustaliła policja. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Pisaliśmy o tym: TUTAJ