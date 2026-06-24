Nożownik z Grudziądza ma być dożywotnio pozbawiony wolności. Wyrok nie jest prawomocny

W Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok skazujący Sławomira J. za zabójstwo Roberta K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności/fot. ilustracyjne/Pixabay

W Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok skazujący Sławomira J. za zabójstwo Roberta K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Przestępstwo zostało popełnione w recydywie.

W marcu 2025 r. Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi J., którego oskarżyła o to, że w dniu 18 czerwca 2024 r. około godziny 22:00 w Grudziądzu, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Roberta K., zadał mu nie mniej niż 5 ciosów metalowym nożem kuchennym, w następstwie czego pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała w postaci ran kłutych: klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz ran ciętych głowy i ręki lewej.



Atak ten doprowadził do wykrwawienia się z rany kłutej klatki piersiowej, w tym z uszkodzonego mięśnia sercowego i płuca lewego przy współistniejącej odmie płucnej, i do zgonu Roberta K.



Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 22 czerwca 2026 r. uznał oskarżonego za winnego zabójstwa Roberta K. i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo rozstrzygnął o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu. Zwolnił oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i wydatków.

