Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. Akcja Straży Granicznej w Grudziądzu
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy ujawnili przypadki nielegalnego zatrudnienia 43 cudzoziemców w dwóch firmach działających na terenie Grudziądza.
Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że za realizację obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców w obu spółkach odpowiadała obywatelka Polski pełniąca funkcję pełnomocnika tych podmiotów.
W toku prowadzonych czynności ustalono, że to właśnie ona dopuściła do nielegalnego powierzenia pracy 43 cudzoziemcom. W konsekwencji bydgoscy funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do Sądu Rejonowego w Grudziądzu dwa wnioski o ukaranie sprawcy wykroczeń.
Łączna wysokość wnioskowanych kar grzywny wyniosła 100 tys. zł.
- Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców nakładają na pracodawców oraz osoby działające w ich imieniu obowiązek zapewnienia pełnej zgodności procesu zatrudnienia z obowiązującym prawem.
- Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom stanowi wykroczenie zagrożone wysokimi karami finansowymi, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom na rynku pracy, ochrona praw pracowników oraz zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.