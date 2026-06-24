Inowrocławski szpital ma milionowe długi wobec medyków. Odszedł już lekarz i trzy pielęgniarki

2026-06-24, 14:53  DW
Ponad 7,5 mln zł wynoszą zaległości wobec 354 osób świadczących usługi medyczne na kontraktach w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu/ Fot. Facebook

Ponad 7,5 mln zł wynoszą zaległości wobec 354 osób świadczących usługi medyczne na kontraktach w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu/ Fot. Facebook

Ponad 7,5 mln zł wynoszą zaległości wobec 354 osób świadczących usługi medyczne na kontraktach w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - ustalił portal Ino.online. Dyrektor placówki przyznaje, że sytuacja finansowa jest bardzo zła i ostrzega, że brak poprawy może doprowadzić do ograniczania działalności szpitala.

- Problem dotyczy wszystkich grup zawodowych współpracujących ze szpitalem na kontraktach: lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych - czytamy na portalu Ino.online.

Dyrekcja tłumaczy, że z powodu trudnej sytuacji finansowej placówka była w stanie uregulować jedynie część zaległości. Wypłacono brakujące 20 proc. wynagrodzeń za grudzień 2025 roku oraz 20 proc. wartości kontraktów za kwiecień tego roku. Dodatkowo o swoje upominają się wierzyciele szpitala. Do placówki wpłynęły nakazy sądowe zapłaty na łączną kwotę przekraczającą 4,5 mln zł.

Dyrektor przyznaje, że przedłużające się problemy finansowe mogą doprowadzić do rezygnacji kolejnych osób z pracy w szpitalu, pierwsze już odchodzą.

- Odnotowaliśmy rezygnację lekarza (o specjalności anestezjologia i intensywna terapia) oraz trzech pielęgniarek z uwagi na zaległości w płatnościach - powiedział portalowi Ino.online Bartosz Myśliwiec.

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