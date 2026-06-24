Obiecywał, że ocali konie przed rzeźnią. Miał oszukać wszystkich, którzy chcieli pomóc

2026-06-24, 13:12  DW
Stowarzyszenie zebrało ponad 285 tys. zł - za pośrednictwem fundacji i od osób indywidualnych. Prokurator dowodzi, że Patryk R. wziął wszystko dla siebie / Fot. ilustracyjne

Stowarzyszenie zebrało ponad 285 tys. zł - za pośrednictwem fundacji i od osób indywidualnych. Prokurator dowodzi, że Patryk R. wziął wszystko dla siebie / Fot. ilustracyjne

Toruńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. Założył fikcyjne stowarzyszenie i zebrał ponad ćwierć miliona złotych na leczenie koni. Łzawe historie zmyślał, a pieniądze wziął dla siebie - dowodzą śledczy.

Patryk R. założył stowarzyszenie, które miało wykupować zaniedbane lub przeznaczone na ubój konie, żeby się nimi zająć i leczyć je. Zarejestrował organizację pod fikcyjnym adresem, podał numer swojego konta. Nabrał nawet poznańską fundację Ratujemy.pl (zajmującą się profesjonalnie organizacją zbiórek pieniężnych) - czytamy w komunikacie prokuratury.

- Fundacja publikowała na swojej stronie internetowej zbiórki pieniędzy na cele oraz o treści wskazanej przez Patryka R. Opisy zbiórek były w całości zmyślone, nacechowane emocjonalnie, a zwierzęta, których dotyczyły zrzutki, przebywały w zupełnie innych miejscach niż wskazywane przez stowarzyszenie i pod opieką zupełnie innych podmiotów. Chodziło wyłącznie o wyłudzenie darowizn, które faktycznie nie były przeznaczone na deklarowane cele - informuje Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Stowarzyszenie zebrało ponad 285 tys. zł - za pośrednictwem fundacji i od osób indywidualnych. Prokurator dowodzi, że Patryk R. wziął wszystko dla siebie.

To przedstawiciele fundacji zaczęli mieć wątpliwości co do uczciwości Patryka R. i złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  • Patrykowi R. śledczy zarzucają, że działał na szkodę fundacji i indywidualnych darczyńców.
  • Został przesłuchany w charakterze podejrzanego.
  • Przyznał się do stawianych mu zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
  • Jeśli sąd uzna go winnym, grozi mu do 15 lat więzienia.


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