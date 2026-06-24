Obiecywał, że ocali konie przed rzeźnią. Miał oszukać wszystkich, którzy chcieli pomóc

Stowarzyszenie zebrało ponad 285 tys. zł - za pośrednictwem fundacji i od osób indywidualnych. Prokurator dowodzi, że Patryk R. wziął wszystko dla siebie / Fot. ilustracyjne
Toruńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. Założył fikcyjne stowarzyszenie i zebrał ponad ćwierć miliona złotych na leczenie koni. Łzawe historie zmyślał, a pieniądze wziął dla siebie - dowodzą śledczy.
Patryk R. założył stowarzyszenie, które miało wykupować zaniedbane lub przeznaczone na ubój konie, żeby się nimi zająć i leczyć je. Zarejestrował organizację pod fikcyjnym adresem, podał numer swojego konta. Nabrał nawet poznańską fundację Ratujemy.pl (zajmującą się profesjonalnie organizacją zbiórek pieniężnych) - czytamy w komunikacie prokuratury.
- Fundacja publikowała na swojej stronie internetowej zbiórki pieniędzy na cele oraz o treści wskazanej przez Patryka R. Opisy zbiórek były w całości zmyślone, nacechowane emocjonalnie, a zwierzęta, których dotyczyły zrzutki, przebywały w zupełnie innych miejscach niż wskazywane przez stowarzyszenie i pod opieką zupełnie innych podmiotów. Chodziło wyłącznie o wyłudzenie darowizn, które faktycznie nie były przeznaczone na deklarowane cele - informuje Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
Stowarzyszenie zebrało ponad 285 tys. zł - za pośrednictwem fundacji i od osób indywidualnych. Prokurator dowodzi, że Patryk R. wziął wszystko dla siebie.
To przedstawiciele fundacji zaczęli mieć wątpliwości co do uczciwości Patryka R. i złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Patrykowi R. śledczy zarzucają, że działał na szkodę fundacji i indywidualnych darczyńców.
Został przesłuchany w charakterze podejrzanego.
Przyznał się do stawianych mu zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
Jeśli sąd uzna go winnym, grozi mu do 15 lat więzienia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę