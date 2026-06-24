Uczniowie z Torunia mówią „nie” hejtowi w sieci. Wspiera ich twórca kanału Prawo Marcina [wideo]

2026-06-24, 17:34 Michał Zaręba/DW

Przeciwdziałanie hejtowi i promowanie wzajemnego szacunku wśród młodych ludzi – to główne idee wydarzenia „HejTy Reaguj!”, które odbywa się w Arenie Toruń/ Fot. Michał Zaręba

- Hejt to problem w szkołach. Jest wiele osób, które mogą być jego ofiarami, a my nawet o tym nie wiemy, bo one bardzo często boją się o tym powiedzieć - mówi uczeń toruńskiej szkoły.

Przeciwdziałanie hejtowi i promowanie wzajemnego szacunku wśród młodych ludzi – to główne idee wydarzenia „HejTy Reaguj!”, które odbywa się w Arenie Toruń.



Pomysłodawcom chodzi o to, by pomóc młodzieży rozpoznawać przejawy przemocy i mowy nienawiści, a także uczyć właściwych reakcji na tego typu zjawiska. W imprezie uczestniczą eksperci i influencerzy, którzy promują bezpieczeństwo w sieci.



- Hejt na pewno jest problemem w szkołach. Jest wiele osób, które mogą być jego ofiarami, a my nawet o tym nie wiemy, bo one bardzo często boją się o tym powiedzieć. Wyzwiska, przerabianie zdjęć przy użyciu AI - to wszystko może się kończyć tym, że ktoś boi się przyjść do szkoły w obawie przed wyśmianiem, może zachorować na depresję - mówił jeden z uczestników wydarzenia.



Marcin Kruszewski, twórca kanału Prawo Marcina, prawnik podkreśla, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za edukację prawną i za nauczenie młodych ludzi, że prawo nie jest straszakiem, prawo nie jest mieczem, ale prawo jest tarczą.



- Wierzę, że od młodych ludzi może zacząć się ogromna zmiana - mówi Krzysztof Myszkowski, pomysłodawca akcji #DOBRYHasztag.



Wydarzenie jest współorganizowane przez województwo kujawsko-pomorskie i Toruń oraz Fundację #DOBRYHasztag.



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.