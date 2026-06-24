W Hucie Chodeckiej motorower zderzył się z osobówką. Dwie osoby są w szpitalach [zdjęcia]

2026-06-24, 12:29 DW

W Hucie Chodeckiej motorowerzysta zderzył się z osobówką/ Fot. policja

22-letni kierujący motorowerem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd bmw.

W wyniku zdarzenia kierujący motorowerem został zabrany do szpitala w Płocku, a jego 19-letni pasażer trafił do szpitala we Włocławku. Kierująca bmw, w które uderzył motorowerzysta, była trzeźwa.



W sprawie tego wypadku prowadzone jest postępowania pod nadzorem prokuratora. Ma wyjaśnić jego dokładne okoliczności i przyczyny.



Tego samego dnia (23 czerwca) w powiecie włocławskim doszło do jeszcze jednego wypadku. Zginęła matka z córką. Więcej o zdarzeniu w Dąbiu Kujawskim piszemy tutaj.