W Hucie Chodeckiej motorower zderzył się z osobówką. Dwie osoby są w szpitalach [zdjęcia]

2026-06-24, 12:29  DW
W Hucie Chodeckiej motorowerzysta zderzył się z osobówką/ Fot. policja

W Hucie Chodeckiej motorowerzysta zderzył się z osobówką/ Fot. policja

22-letni kierujący motorowerem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd bmw.

W wyniku zdarzenia kierujący motorowerem został zabrany do szpitala w Płocku, a jego 19-letni pasażer trafił do szpitala we Włocławku. Kierująca bmw, w które uderzył motorowerzysta, była trzeźwa.

W sprawie tego wypadku prowadzone jest postępowania pod nadzorem prokuratora. Ma wyjaśnić jego dokładne okoliczności i przyczyny.

Tego samego dnia (23 czerwca) w powiecie włocławskim doszło do jeszcze jednego wypadku. Zginęła matka z córką. Więcej o zdarzeniu w Dąbiu Kujawskim piszemy tutaj.

W Hucie Chodeckiej motorowerzysta zderzył się z osobówką/ Fot. policja W Hucie Chodeckiej motorowerzysta zderzył się z osobówką/ Fot. policja

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