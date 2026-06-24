Produkowali pod Bydgoszczą narkotyki na dużą skalę. Zapadł wyrok w ich sprawie

2026-06-24, 10:43 Tatiana Adonis/DW

Zapadł wyrok w sprawie trzech mężczyzn, którzy produkowali narkotyki w Maksymilianowie/Fot. Tatiana Adonis

Trzej mężczyźni, którzy wytwarzali metamfetaminę w Maksymilianowie, zostali uznani za winnych i skazani na karę bezwzględnego więzienia.

Marcin P. usłyszał wyrok 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a dwaj bracia, obywatele Meksyku, zostali skazani na 4 lata i 7 miesięcy.



Do tego wszyscy muszą zapłacić grzywnę oraz określone kwoty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - dowiedziała się podczas rozprawy kończącej sprawę reporterka Polskiego Radia PiK.



Oskarżonych nie było na odczytaniu wyroku. Jest nieprawomocny.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.