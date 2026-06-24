Śmiertelnie potrącił 72-latka w Prądocinie. Był pod wpływem narkotyków! [zdjęcia]
Do tragedii doszło we wtorek, 23 czerwca na drodze krajowej nr 25 w Prądocinie. Ratownicy znaleźli mężczyznę w rowie. Był w ciężkim stanie.
Załoga pogotowia przewiozła seniora do jednego z bydgoskich szpitali. Niestety, po krótkim czasie zmarł. Wstępnie jako sprawcę wypadku na ul. Bydgoskiej w Prądocinie policjanci wskazują 41-letniego kierowcę.
- Nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i przejeżdżając na czerwonym świetle potrącił prawidłowo przechodzącego przez przejście pieszego - przekazał Polskiemu Radiu PiK sierż. sztab. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
Stan trzeźwości kierowcy sprawdzany na miejscu zdarzenia nie budził zastrzeżeń funkcjonariuszy. - Przeprowadzone przez policjantów wstępne badanie narkotesterem wykazało, że 41-letni kierowca osobówki prowadził pod wpływem metaamfetaminy. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszych ekspertyz, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy - informuje nadkom. Lidia Kowalska.