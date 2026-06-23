Podkom. Krzysztof Świerczyński z Wąbrzeźna w finale konkursu „Policjant, który mi pomógł"

Spotkanie policjantów z seniorami. Podkom. Krzysztof Świerczyński stoi w środku/fot. KPP Wąbrzeźno/archiwum
Policjant Krzysztof Świerczyński dał się poznać jako osoba wspierająca samotnych seniorów, dzieci, młodzież. Jest honorowym dawcą krwi, szpiku, a także ratownikiem. Pracuje jako oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Wąbrzeźnie, jest też wiceprzewodniczącym Rady Gminy Płużnica.
Jak czytamy na portalu „Klik Wąbrzeźno", Krzysztof Świerczyński zajął 1. miejsce w powiecie i 6. miejsce w województwie w Plebiscycie Osobowość Roku 2025 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.
„Cichy bohater naszej społeczności, który od lat wspiera niepełnosprawnych, samotnych seniorów oraz dzieci i młodzież. Honorowy dawca krwi i szpiku oraz ratownik, który wielokrotnie ratował życie. Nominację do wspomnianego wyżej plebiscytu zdobył za koordynowanie zbiórki finansowej na odbudowę domu rodziny Dąbrowskich w Bągarcie (gmina Płużnica) po tragicznym pożarze w czerwcu 2025 roku." - podał wąbrzeski portal.
Głównym celem konkursu jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej.
Laureatów konkursu - 5 osób - wyłoniła komisja, w skład której wchodzili laureaci trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbyło się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w nadesłanych formularzach zgłoszeniowych. Decyzją komisji laureatami XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:
sierż. szt. Kamil Cieszkowski - dzielnicowy Komisariatu Policji I w Gliwicach (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach),
st. post. Maksymilian Czarniecki - policjant Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu),
sierż. Jakub Kotowicz - referent Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie (Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie),
asp. szt. Sławomir Mikucki - starszy dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży (Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku),
podkom. Krzysztof Świerczyński - asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo – informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy).
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