Podkom. Krzysztof Świerczyński z Wąbrzeźna w finale konkursu „Policjant, który mi pomógł"

Spotkanie policjantów z seniorami. Podkom. Krzysztof Świerczyński stoi w środku/fot. KPP Wąbrzeźno/archiwum

Jak czytamy na portalu „Klik Wąbrzeźno", Krzysztof Świerczyński zajął 1. miejsce w powiecie i 6. miejsce w województwie w Plebiscycie Osobowość Roku 2025 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.

od lat wspiera niepełnosprawnych, samotnych seniorów oraz dzieci i młodzież. Honorowy dawca krwi i szpiku oraz ratownik, który wielokrotnie ratował życie.

Głównym celem konkursu jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.





Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej.

„Cichy bohater naszej społeczności, któryNominację do wspomnianego wyżej plebiscytu zdobył za koordynowanie zbiórki finansowej na odbudowę domu rodziny Dąbrowskich w Bągarcie (gmina Płużnica) po tragicznym pożarze w czerwcu 2025 roku." - podał wąbrzeski portal.