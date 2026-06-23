Zmiana na czele Caritas Diecezji Bydgoskiej. W sierpniu ks. Wojciech Przybyła ma przekazać stery

2026-06-23, 17:00  Redakcja/KB
Ksiądz bp Krzysztof Włodarczyk i ks. Wojciech Przybyła/fot. Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl/archiwum

Ksiądz bp Krzysztof Włodarczyk i ks. Wojciech Przybyła/fot. Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl/archiwum

Ordynariusz diecezji bydgoskiej – ks. bp Krzysztof Włodarczyk – przekazał listę zmian personalnych w diecezji bydgoskiej. Takie roszady dokonywane są rokrocznie, jednak wprowadzona ma być została poważna zmiana w istotnej diecezjalnej instytucji.

Jak czytamy w dekrecie biskupa Krzysztofa Włodarczyka, z dniem 29/30 sierpnia:
Ks. Marek Borowski zostaje zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników i św. Jana Pawła II Papieża w Bydgoszczy i mianowany dyrektorem Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala oraz ustanowiony dyrektorem Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Pozostałe zmiany dotyczą wikariuszy i duszpasterzy, podajemy je poniżej:

  • Ks. Grzegorz Białek zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Łochowie i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy
  • Ks. Maciej Biegun zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Kcyni i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kcyni
  • Ks. Michał Czyż zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników i św. Jana Pawła II Papieża w Bydgoszczy
  • Ks. Tomasz Dawidowski zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku
  • Ks. Albert Grudzka zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina Biskupa w Wyrzysku i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bydgoszczy
  • Ks. Arkadiusz Joniec zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bydgoszczy
  • Ks. Tomasz Klafetka zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Różańcowej w Wysokiej i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim
  • Ks. Radosław Korzeński zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kcyni i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nakle nad Notecią
  • Ks. Bartłomiej Kozłowski zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Różańcowej w Wysokiej
  • Ks. Krzysztof Kwaśniewicz zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy
  • Ks. Szymon Lewandowski zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina Biskupa w Wyrzysku
  • Ks. Bartosz Marut zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nakle nad Notecią i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy
  • Ks. Arkadiusz Napierała zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy
  • Ks. Paweł Rybka zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Opatrzności Bożej w Bydgoszczy
  • Ks. Mateusz Skiera zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w Bydgoszczy
  • Ks. Wiesław Straub zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy
  • Ks. Radosław Wnuk zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią
  • Ks. Mateusz Ziemlewski zwolniony z obowiązków wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy i mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Bydgoszczy
Z dniem 1 września:
  • Ks. Robert Lewandowski mianowany wikariuszem w Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Łochowie
  • Ks. Paweł Rybka mianowany moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie
  • Ks. Marcin Szuster mianowany duszpasterzem sportowców diecezji bydgoskiej
Źr. Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej


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