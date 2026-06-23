Kłęby dymu nad Golubiem-Dobrzyniem. Wielki pożar na terenie prywatnej [posesji [zdjęcia]

2026-06-23, 16:22  Redakcja/KB
Ogień objął garaż, wiaty/fot. KM PSP Golub-Dobrzyń

Ogień objął garaż, wiaty/fot. KM PSP Golub-Dobrzyń

Jak przekazał rzecznik prasowy KM PSP w Golubiu-Dobrzyniu, ogień objął garaże, wiaty oraz teren, który wyglądał jak złomowisko. Spłonął jeden samochód. Dobra wiadomość: nie ma poszkodowanych.

Ogień zniszczył części z rozbiórki pojazdów, różnego rodzaju silniki, maszyny do rozbiórki aut, urządzenia do wulkanizacji. - Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyny pożaru. Na miejscu działają policja, strażacy z PSP i OSP z najbliższego terenu - mówił mł. bryg. Dawid Tarkowski, oficer prasowy z KM PSP Golub-Dobrzyń.

  • Straty ocenia się na około 200 tysięcy złotych.

Golub-Dobrzyń
Ogień objął garaż, wiaty/fot. KM PSP Golub-Dobrzyń Ogień objął garaż, wiaty/fot. KM PSP Golub-Dobrzyń

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