Kłęby dymu nad Golubiem-Dobrzyniem. Wielki pożar na terenie prywatnej [posesji [zdjęcia]

Ogień objął garaż, wiaty/fot. KM PSP Golub-Dobrzyń

Jak przekazał rzecznik prasowy KM PSP w Golubiu-Dobrzyniu, ogień objął garaże, wiaty oraz teren, który wyglądał jak złomowisko. Spłonął jeden samochód. Dobra wiadomość: nie ma poszkodowanych.

Ogień zniszczył części z rozbiórki pojazdów, różnego rodzaju silniki, maszyny do rozbiórki aut, urządzenia do wulkanizacji. - Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyny pożaru. Na miejscu działają policja, strażacy z PSP i OSP z najbliższego terenu - mówił mł. bryg. Dawid Tarkowski, oficer prasowy z KM PSP Golub-Dobrzyń.



