„NIE" dla nęcenia, noktowizorów i komercyjnych polowań. „Zwierzoluby" zbierają podpisy

2026-06-24, 07:55 Marcin Glapiak/KB

Polowania pod lupą stowarzyszenia. Chcą bardziej chronić zwierzęta/fot. Pixabay

Mówią „NIE" obecnemu prawu łowieckiemu. Stowarzyszenie Zwierzoluby Inowrocław rozpoczęło zbiórkę podpisów pod ogólnopolską obywatelską inicjatywą ustawodawczą „UWAGA! Polowanie. Zmieńmy prawo łowieckie. Na dobre". Jakie są założenia nowelizacji ustawy?

- Między innymi chodzi o wprowadzenie kontroli trzeźwości i odpowiedzialności karnej za polowanie pod wpływem środków odurzających - mówi Paulina Hańska ze Stowarzyszenia Zwierzoluby Inowrocław. - Projekt zakłada również zakaz nieetycznych metod łowieckich, zakaz polowań z noktowizją czy nęcenia zwierząt. Postulowane jest również wygaszenie polowań komercyjnych, likwidacja biur podróży, które zajmują się organizacją polowań. Postulujemy również wymóg wykazania rzeczywistej konieczności odstrzału zwierząt.





Podpisy pod petycją można składać w sklepie charytatywnym fundacji w Inowrocławiu. Jak dotąd jest to jedyny punkt w naszym województwie, ale zbiórka podpisów prowadzona jest również w Internecie na stronie uwagapolowanie.pl