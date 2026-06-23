Oszustwa na policjanta w Bydgoszczy. Zatrzymano trzech mężczyzn

2026-06-23, 17:00 MK

Kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej ustalili i zatrzymali sprawców mających związek z oszustwami „na policjanta i zagrożone pieniądze” / fot. KMP w Bydgoszczy

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy rozbili grupę oszustów, która wyłudzała pieniądze od starszych mieszkanek miasta metodą na policjanta. Trzej młodzi bydgoszczanie usłyszeli już zarzuty, a wobec dwóch z nich sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Sprawcy doprowadzili pokrzywdzone do straty ponad 93 tysięcy złotych.

Bezkompromisowe metody bezwzględnych naciągaczy



Przestępcy działali w bezwzględny sposób, celowo wybierając na swoje ofiary bezbronne i ufne starsze osoby. Dzwoniąc na telefony stacjonarne, podszywali się pod funkcjonariuszy i manipulowali emocjami seniorek, opowiadając zmyślone historie o rzekomym zagrożeniu ich oszczędności bankowych.





Jedna z poszkodowanych kobiet, 85-letnia bydgoszczanka, uwierzyła, że jej gotówka znajduje się na celowniku złodziei i spakowane 30 tysięcy złotych wyrzuciła w torbie wprost przez balkon.

Dramatyczne relacje i fikcyjne akcje policji

Kolejne ofiary również straciły oszczędności życia w wyniku manipulacji przestępców. 75-letnia kobieta, po odebraniu podobnego telefonu, przekazała w umówionym miejscu ponad 38 tysięcy złotych, stając się świadkiem fikcyjnie zainscenizowanej akcji policyjnej.





Z kolei do 87-latki zadzwonił oszust podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, który twierdził, że jego kolega musi pilnie sfotografować jej pieniądze. Zapowiedział, że gotówka wróci do właścicielki po 15 minutach, jednak starsza pani nigdy już nie ujrzała swoich oszczędności.

Pseudokibic organizatorem przestępczego procederu

Skrupulatne działania operacyjne bydgoskich kryminalnych doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawców, którymi okazali się młodzi mieszkańcy miasta w wieku 19, 22 i 24 lat. Liderem grupy i organizatorem całego procederu był 22-latek, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.





Mężczyzna odpowie za trzy przestępstwa, ponieważ to jemu młodsi wspólnicy, pełniący funkcję tak zwanych „odbieraków”, przekazywali wyłudzoną od kobiet gotówkę. Funkcjonariusze zatrzymali całą trójkę w czwartek, 18 czerwca 2026 roku, w różnych punktach Bydgoszczy.

Surowe kary i kluczowy apel policji

Zatrzymani mężczyźni trafili przed oblicze prokuratora, który poparł wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch głównych podejrzanych, natomiast 24-latek został objęty dozorem policji.





Za popełnione oszustwa grozi im teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.





Nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy i pod żadnym pozorem nie żądają od obywateli przekazania jakichkolwiek pieniędzy. Służby apelują również do rodzin, aby regularnie rozmawiały z seniorami o czyhających zagrożeniach i uczyły ich ograniczonego zaufania do nieznajomych dzwoniących pod numer alarmowy 112.