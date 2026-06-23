Wiedza, adresy, porady i profilaktyka: po to powstał Narodowy Portal Onkologiczny

2026-06-23, 19:13  Jarosław Wieprzycki/KB
Bazą informacji dla pacjentów bądź dla osób zainteresowanych profilaktyką jest Narodowy Portal Onkologiczny.

Bazą informacji dla pacjentów bądź dla osób zainteresowanych profilaktyką jest Narodowy Portal Onkologiczny.

Coraz więcej osób zmaga się z nowotworami. W 2025 roku taką diagnozę usłyszało około 190 tysięcy osób, a prawie 100 tysięcy zmarło z powodu raka - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Bazą informacji dla pacjentów bądź dla osób zainteresowanych profilaktyką jest Narodowy Portal Onkologiczny.

- Jest to portal przygotowany przez specjalistów z Centrum Onkologii w Warszawie - mówi dr Wioletta Starzec ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
- Przede wszystkim jest to wiedza sprawdzona, oparta na faktach w aspekcie diagnostyki i możliwości leczenia. Są tam nawet informacje o badaniach klinicznych oraz profilaktycznych, które, jak podkreśla dr Starzec, są piętą achillesową pacjentów. Co zaskakuje, zważywszy na to, jak wiele stawia się diagnoz nowotworów:

- Są to nowotwory piersi, płuc, jelita grubego, ale również nowotwory urologiczne. Niespełna 40% pacjentów korzysta z mammografii, a z wykonywania cytologii niecałe 30%. Także tutaj jest duże pole do poprawy - ocenia onkolog.

  • Narodowy Portal Onkologiczny można przejrzeć TUTAJ
  • W Polskim Radiu PiK proponujemy w tym tygodniu temat „Profilaktyka zdrowotna". Relacje naszych reporterów można znaleźć: TUTAJ

Mówi dr Wioletta Starzec, ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Mówi dr Wioletta Starzec, ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

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