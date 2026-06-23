Wiedza, adresy, porady i profilaktyka: po to powstał Narodowy Portal Onkologiczny

- Jest to portal przygotowany przez specjalistów z Centrum Onkologii w Warszawie - mówi dr Wioletta Starzec ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

- Przede wszystkim jest to wiedza sprawdzona, oparta na faktach w aspekcie diagnostyki i możliwości leczenia. Są tam nawet informacje o badaniach klinicznych oraz profilaktycznych, które, jak podkreśla dr Starzec, są piętą achillesową pacjentów. Co zaskakuje, zważywszy na to, jak wiele stawia się diagnoz nowotworów: