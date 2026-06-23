Barcelona upamiętni romską poetkę Papuszę. Przez lata była związana z Inowrocławiem

2026-06-23, 20:00 Marcin Glapiak/KB

Grób Papuszy w Inowrocławiu/ Fot. Henryk Żyłkowski

Romska poetka Papusza, które ostatnie lata swojego życia spędziła w Inowrocławiu, będzie miała swój Park w Barcelonie. Jak to możliwe? Wyjaśniał reporter Polskiego Radia PiK, Marcin Glapiak.

Radni hiszpańskiego miasta podjęli uchwałę, na mocy której dotychczasowy park w Marina de Port będzie nosił nazwę „Ogrody Papuszy”. Władze Barcelony chcą w ten sposób „docenić wkład kulturowy przedstawicielki społeczności romskiej” w europejskie dziedzictwo.



Bronisławę Wajs, czyli właśnie Papuszę, opisywano jako „pierwszą Romkę, która redagowała i publikowała swoje dzieła literackie”. Przypomnijmy, poetka ostatnie lata spędziła w Inowrocławiu.



- Tutaj w Inowrocławiu miała rodzinę, tutaj mieszkała jej siostra i właśnie u siostry, pani Zielińskiej, spędziła Papusza ostatnie lata swojego życia. Tutaj zmarła i jest pochowana na cmentarzu parafii świętego Józefa - mówiła Katarzyna Mruk z Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.



Przypomnijmy, że przy wspomnianym muzeum znajduje się Kącik Papuszy, czyli specjalna ławka, koła od wozu cygańskiego, harfa związana z tradycją rodzinną poetki i mural z wizerunkiem Papuszy.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka poniżej: