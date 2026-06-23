Przewoził 700 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Wpadł podczas rutynowej kontroli

Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby co najmniej 1,2 mln zł/fot. KAS

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali transport 700 tys. szt. nielegalnych papierosów.

Podczas rutynowych działań prowadzonych na autostradzie A1 w okolicach MOP Nowa Wieś, funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowali samochód dostawczy marki Peugeot Boxer.



W pojeździe, którym kierował 37-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli 700 tys. szt. papierosów znanych marek bez polskich znaków akcyzy. Przy kierowcy znaleziono również susz roślinny. Wstępne badanie wykazało, że jest to marihuana.

Gdyby zatrzymane nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 1,2 mln zł.



Dalsze czynności procesowe w zakresie nielegalnego przewozu wyrobów akcyzowych prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Sprawę dotyczącą posiadania środków odurzających przekazano właściwej miejscowo jednostce Policji.