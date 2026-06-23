Przewoził 700 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Wpadł podczas rutynowej kontroli

2026-06-23, 16:00  Redakcja/KAS
Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby co najmniej 1,2 mln zł/fot. KAS

Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby co najmniej 1,2 mln zł/fot. KAS

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali transport 700 tys. szt. nielegalnych papierosów.

Podczas rutynowych działań prowadzonych na autostradzie A1 w okolicach MOP Nowa Wieś, funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowali samochód dostawczy marki Peugeot Boxer.

W pojeździe, którym kierował 37-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli 700 tys. szt. papierosów znanych marek bez polskich znaków akcyzy. Przy kierowcy znaleziono również susz roślinny. Wstępne badanie wykazało, że jest to marihuana.
Gdyby zatrzymane nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 1,2 mln zł.

Dalsze czynności procesowe w zakresie nielegalnego przewozu wyrobów akcyzowych prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Sprawę dotyczącą posiadania środków odurzających przekazano właściwej miejscowo jednostce Policji.

Toruń
Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby co najmniej 1,2 mln zł/fot. KAS

Region

Podkom. Krzysztof Świerczyński z Wąbrzeźna w finale konkursu Policjant, który mi pomógł

Podkom. Krzysztof Świerczyński z Wąbrzeźna w finale konkursu „Policjant, który mi pomógł"

2026-06-23, 20:50
Barcelona upamiętni romską poetkę Papuszę. Przez lata była związana z Inowrocławiem

Barcelona upamiętni romską poetkę Papuszę. Przez lata była związana z Inowrocławiem

2026-06-23, 20:00
Na drodze S10 zapalił się samochód. Droga w kierunku Bydgoszczy była zablokowana [aktualizacja]

Na drodze S10 zapalił się samochód. Droga w kierunku Bydgoszczy była zablokowana [aktualizacja]

2026-06-23, 19:40
Wiedza, adresy, porady i profilaktyka: po to powstał Narodowy Portal Onkologiczny

Wiedza, adresy, porady i profilaktyka: po to powstał Narodowy Portal Onkologiczny

2026-06-23, 19:13
Polskie Radio PiK zawita do Wąbrzeźna. Kolejny przystanek akcji Lato w rytmie PiK-a

Polskie Radio PiK zawita do Wąbrzeźna. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a”

2026-06-23, 18:22
Wakacyjna Liga superbohaterów w bydgoskiej szkole. Uczyli się, jak bezpiecznie spędzić wakacje

Wakacyjna „Liga superbohaterów” w bydgoskiej szkole. Uczyli się, jak bezpiecznie spędzić wakacje

2026-06-23, 17:40
Zmiana na czele Caritas Diecezji Bydgoskiej. W sierpniu ks. Wojciech Przybyła ma przekazać stery

Zmiana na czele Caritas Diecezji Bydgoskiej. W sierpniu ks. Wojciech Przybyła ma przekazać stery

2026-06-23, 17:00
Oszustwa na policjanta w Bydgoszczy. Zatrzymano trzech mężczyzn

Oszustwa na policjanta w Bydgoszczy. Zatrzymano trzech mężczyzn

2026-06-23, 17:00
Prezydent Torunia czeka na tę decyzję. W czwartek głosowanie nad absolutorium

Prezydent Torunia czeka na tę decyzję. W czwartek głosowanie nad absolutorium

2026-06-23, 16:30

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę